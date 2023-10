Michael van Gerwen wil straks doen wat maar drie darters ooit lukte: de 9-darter met twee dubbels

Double in double out, dat is namelijk het bijzondere format van de World Grand Prix (2-8 oktober). Daarbij begint je score pas af te tellen als je eerst een dubbel treft. Ook het uitwerpen doe je naar goede gewoonte met een dubbel.

En dus moet Michael van Gerwen beginnen te rekenen wil hij zijn reeksje van unieke 9-darters voortzetten. Al heeft hij een voorbeeld waar hij zich aan kan spiegelen. In 2011 deed Brendan Nolan het al eens voor op de World Grand Prix.

Nolan startte op dubbel 20 en koppelde er nog 2 keer een tripel 20 aan vast. Bij zijn tweede beurt volgde er een nieuwe 180, om de 9-darter dan af te werken met tripel 20, tripel 17 en bull's eye.



Nadien flikten met James Wade en Robert Thornton nog twee collega's het.

Aan Michael van Gerwen om het achterna te doen (of misschien toch nog een alternatieve route uit te stippelen?). Als dat lukt, kruipt hij weer een stapje dichter bij de 3944 mogelijke routes.