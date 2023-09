BEKIJK: Michael van Gerwen zet Amsterdam op zijn kop met unieke 9-darter

Zijn eerste 9-darter was het zeker niet voor Michael van Gerwen. Maar uniek? Dat zeker wel.



Van Gerwen ging namelijk voor een aparte route. Hij begon zijn leg met triple 20 en tweemaal triple 19 om via een 180-er 147 over te laten. Mighty Mike klaarde de klus met triple 20, triple 17 en dubbel 18.

En dat is tegen de stroom in. Want in de meeste gevallen wordt er eerst 2 keer 180 gegooid, om dan over triple 20 en triple 19 op dubbel 12 uit te komen.

Maar Michael van Gerwen heeft een plan. Hij wil op zo veel mogelijk verschillende manieren een 9-darter smijten.

Wij zijn al blij als we eens een 180 te pakken hebben...