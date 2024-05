Oekraïne, tegenstander van de Belgen, trekt met heel wat (oude) bekenden naar EK

Oekraïne, tegenstander van de Rode Duivels in de poulefase, heeft donderdag zijn voorlopige 26-koppige selectie bekendgemaakt voor het EK voetbal in Duitsland. Daaronder heel wat spelers met een Belgische link, alsook enkele smaakmakers uit Europese topcompetities.

Bondscoach Sergiy Rebrov selecteerde onder meer Westerlo-middenvelder Serhi Sydortsjoek, Roeslan Malinovsky (ex-Racing Genk), Bohdan Mychajlitsjenko (ex-Anderlecht) en Roman Jaremtsjoekk (ex-Gent en -Club) voor de oefenwedstrijden tegen Duitsland (3 juni), Polen (7 juni) en Moldavië (11 juni).

Voor het overige kan Rebrov rekenen op kapitein Oleksandr Zintsjenko (Arsenal), Girona-goalgetter Artem Dovbyk en de aalvlugge Chelsea-aanvaller Mychajlo Moedryk. Ook keeper Andri Loenin, die dit seizoen de geblesseerde Thibaut Courtois verving bij Real Madrid, is van de partij.



Oekraïne plaatste zich via barrages tegen IJsland voor het EK en komt in groep E uit tegen de Rode Duivels. De Oekraïners openen hun Europees kampioenschap tegen Roemenië op 17 juni en spelen op 21 juni hun tweede groepswedstrijd tegen Slovakije. De wedstrijd tegen België vindt plaats op 26 juni in Stuttgart.



Het team van bondscoach en oud-international Sergiy Rebrov is er voor de vierde keer op rij bij tijdens een EK. Drie jaar geleden haalde Oekraïne de kwartfinales, waarin het werd uitgeschakeld door Engeland. De Oekraïense bondscoach heeft tot 7 juni tijd om zijn definitieve selectie bekend te maken.