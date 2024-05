Hongarije bijt de spits af met eerste EK-selectie met speerpunt Szoboszlai en reserve Vancsa (Lommel SK)

Met de start van het EK voetbal op 14 juni is 14 mei een mooie dag om de selectie bekend te maken. Dat is toch wat de Hongaarse voetbalbond dacht.

Marco Rossi had de eer om als eerste bondscoach zijn spelers voor het EK 2024 voor te stellen.

In die selectie zijn er weinig spelers die actief zijn in de Europese top. Dominik Szoboszlai valt regelmatig in bij Liverpool. Doelman Peter Gulacsi en verdediger Willi Orban zijn bij Leipzig vaak te zien in de basis.

Bij de 5 reserves valt één naam op: Zalan Vancsa. Hij strijdt momenteel met Lommel SK nog om promotie naar de Jupiler Pro League.

Hongarije treft in de groepsfase Duitsland, Schotland en Zwitserland.