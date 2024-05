Een race tegen de klok: achter de naam van deze spelers staat een vraagteken voor het EK voetbal

di 14 mei 2024 15:54

Exact één maand voor het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland kampen een aantal bondscoaches met kopzorgen. Arthur Theate viel afgelopen weekend uit en kan misschien niet mee met de Rode Duivels. Ook bij Duitsland, Frankrijk en Nederland zullen de kaarsjes al aan het branden zijn.

Rode Duivels: twijfels rond Theate

De Belgen beginnen op 17 juni aan hun EK voetbal. Wie in die selectie zal zitten, is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn namelijk nog een aantal hete hangijzers. Rond Arthur Theate waait nog een wolk van onzekerheid. De centrale verdediger, die bij de Duivels ook als linksback speelt, viel afgelopen weekend uit met een enkelblessure. Sindsdien is er weinig duidelijkheid over de ernst. Zijn ploeg Stade Rennes communiceerde nog niet, maar in de wandelgangen klinkt het dat Theate misschien moet vrezen voor zijn EK. Bondscoach Domenico Tedesco hield vorige week wellicht zijn adem in wanneer Jan Vertonghen uitviel. De kapitein van Anderlecht had last van zijn lies, maar zijn EK komt niet in gevaar. Andere sleutelspelers als Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Youri Tielemans lijken op het juiste moment volledig hersteld te geraken. Op 28 mei onthult Tedesco welke 26 spelers hij meeneemt naar Duitsland.

Youri Tielemans had een liesblessure, maar scoorde gisteren meteen tegen Liverpool.

Frankrijk: op zoek naar doelman

Tweevoudig Europees kampioen Frankrijk weet nog niet of het komende zomer kan rekenen op Mike Maignan. De doelman van AC Milan speelde de afgelopen drie matchen niet. De Fransman sukkelt met een blessure aan zijn adductoren. Zijn club heeft niet gemeld hoe lang Maignan buiten strijd zou zijn. Als hij het EK zou missen, zal Brice Samba (Lens) of Alphonse Aréola (West Ham) onder de lat staan bij Les Bleus. Ook op het middenveld mist Frankrijk mogelijks een belangrijke speler. Aurélien Tchouaméni geraakt al even niet verlost van een voetblessure. Vorige week viel 24-jarige Real Madrid-speler uit. Het EK halen kan wel nog. "Ik denk dat ik fit zal zijn voor de finale van de Champions League (1 juni)", aldus Tchouaméni zelf afgelopen weekend. Of Maignan en Tchouaméni erbij zullen zijn, weten we misschien al later deze week. Donderdag maakt Didier Deschamps zijn selectie bekend.

Tchouaméni is een vaste waarde in het elftal van de Koninklijke.

Duitsland: geen Gnabry en Musiala?

Ook het organiserende land ontsnapt er niet aan. Bij Duitsland wordt vooral met een bezorgde blik naar Bayern München gekeken. Der Rekordmeister kan de laatste weken niet echt rekenen op Serge Gnabry en Jamal Musiala. Gnabry zit dit seizoen in een sukkelstraatje. Hij speelde nog maar 10 matchen in de Bundesliga door spierblessures. Vorige week moest hij al vroeg het veld verlaten in het CL-duel tegen Real Madrid. Een hamstringblessure houdt hem de rest van het seizoen langs de kant. Ook het EK is onzeker. Bij Musiala is de knie de boosdoener. Hij is niet volledig buiten strijd, want in de Champions League speelde hij wel telkens in de knock-outfase. Voor het EK heeft 21-jarige Musiala wel nog een maand om volledig te herstellen. Hij kan een belangrijke rol spelen om Duitsland een 4e Europese titel te bezorgen. Donderdag weten we wie de Duitse selectie haalt.

Gnabry (links) en Musiala (rechts) sukkelen de laatste weken.

Nederland: De Jong en Lang keren terug