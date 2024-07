Renaat en José kijken al uit naar de Tour van 2025: "Remco zal er volgend jaar staan met een betere voorbereiding"

Renaat Schotte: "Wat was het mooiste moment in deze Ronde van Frankrijk?"



José De Cauwer: "Ik zou het niet durven zeggen. Je hebt de overwinning en het geel van Romain Bardet, de historische recordzege van Mark Cavendish, ... Dan ga ik voor de Tour op zich."



"Hij eindigt dan wel in Nice met een ander beeld dan we gewoon zijn, het wielrennen zegeviert. We hebben ook weinig valpartijen gezien. In het verleden hebben we het al anders meegemaakt."





Renaat Schotte: "Wat sprong eruit bij het verhaal Remco Evenepoel?"



José De Cauwer: "Het kunnen blijven werken gedurende 3 weken. Daarmee heeft hij zijn derde plaats bemachtigd. De criticasters die nog gewettigde twijfel hadden, weten nu: Remco kan terugkomen."



"Zijn voorbereiding wordt nog beter, zijn focus nog sterker. Dat meestrijden voor het hoogste is aanwezig, heeft hij nu bewezen."