Belgen blazen uit na de slotrit van de Tour: "Morgen direct naar de frituur in Opwijk"

zo 21 juli 2024 19:29

De renners hebben de 111e Ronde van Frankrijk uitgewuifd in Nice. Na drie weken afzien op Frans grondgebied, komt er welverdiende rust aan. Hoe evalueren de Belgen hun laatste rit én hun Tour? De meeste landgenoten zijn uiteraard blij dat ze naar huis mogen, al moet de olympische ploeg gefocust blijven: " 31 juli komt er snel aan."

Van Wilder: "Morgen direct naar de frituur in Opwijk"

"Rit 21 van de Tour, meer moet ik niet zeggen", puft Ilan Van Wilder. "Ik heb afgezien."



"Eigenlijk is deze tijdrit niet gemaakt voor een tijdritfiets. Het laatste vlakke stuk is ook nog echt lastig als je op de limiet zit. Loodzwaar dus. Ik ben dan ook blij dat ik er vanaf ben."



De wilden plannen van Van Wilder? "Morgen meteen naar de frituur in Opwijk", lacht hij.

De Plus: “Het was 5 jaar geleden, ik heb er echt van genoten”

Laurens De Plus is de eerste Belg na Evenepoel in het algemeen klassement. Met welk gevoel stapt hij vandaag af?



"Een heel fijn. Het was vijf jaar geleden dat ik de Tour gereden had, dus ik heb er ten volle van genoten."



"Mijn derde week was goed, al heb ik het wel lastig gehad na die valpartij de tweede dag. Gelukkig had ik nog wat over in de tank en kon ik herstellen."



"Voor onze ploeg ( Ineos Grenadiers) was het geen gemakkelijke Tour, maar Carlos Rodríguez is nog jong. Hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw knokken."



De volgende missie voor De Plus is de Vuelta. Is er nu even tijd voor decompressie?



"Ja, ik moet mijn zitvlak zeker wat rust gunnen", grinnikt hij. "Geen criteriums dus voor mij."

Philipsen: "Eens leuk om ontspannend naar laatste rit toe te leven"

Voor Jasper Philipsen was dit niet meer dan een verplicht nummertje. Met de glimlach bolde hij dan ook over de eindmeet.



"Ik ben heel tevreden om hier in Nice te eindigen. Dan wel geen allejaarse afsluiting op de Champs-Elysées, maar deze afsluitende tijdrit bracht wel minder stress met zich mee", vertelt de vlam van Ham.



"Daarom was het eens leuk om ontspannend naar die laatste rit toe te leven. Toch was het nog vrij pittig, veel tijd om te genieten was er nu ook weer niet", lacht Philipsen.



Wat brengen de komende weken voor de spurtbom van Alpecin-Deceuninck?



"Vooral rusten. Er komen enkele criteriums aan, maar het wordt toch vooral recupereren van deze zware Tour. Eind augustus kom ik dan terug in competitie", sluit hij af.

Lampaert: "Na openingsweekend zag ik het vrij somber in voor mezelf"

Ook ex-Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert heeft nog afgezien in Nice.



"Ik had geen verwachtingen voor mezelf, maar ik heb toch door moeten rijden om een degelijke tijd neer te zetten", vertelt de pion van Soudal - Quick Step.



"De afdaling was heel technisch, ik weet eigenlijk niet of je veel voordeel haalt uit een tijdritfiets."



Informatie die hij nog aan zijn kopman zal meegeven?



"Nee", lacht Lampaert. "Ik denk dat Evenepoel meer ervaring heeft dan ik, ik laat hem vooral in zijn focus nu."



"Alles bijeen ben ik heel blij dat het voorbij is. Na het openingsweekend zag ik het vrij somber in voor mezelf, ik had niet zo'n goed gevoel. Gelukkig ben ik wel gegroeid in de Tour", sluit Lampaert af.

De Lie: "Toch liever Parijs, dat blijft speciaal"

"Ik ben heel blij om de aankomst te zien. Een grote ronde is altijd belangrijk voor de ervaring. Ik heb ook enorm veel kunnen leren in mijn eerste Tour", zegt Arnaud De Lie.



"Vanavond gaan we vooral genieten met de ploeg. We hebben een fantastische groep, met die ritzege van Victor Campenaerts hebben we ook iets te vieren natuurlijk."



Wat komt er na de Tour voor de Belgische kampioen?



"De komende weken rust ik vooral, 3 weken zonder koers. Daarna zit ik samen met de ploeg om over mijn programma te praten, we zien wel", sluit De Lie af.

Campenaerts: "Niet comfortabel in de afdaling"

Victor Campenaerts moest deze keer niet plaatsnemen in de hot seat. Hij klokte bij zijn finish de 2e tijd. "Ik voelde me niet slecht, maar die afdaling op een tijdritfiets ... Op de Col d'Eze dacht ik dat de beste tijd nog haalbaar was. Lenny Martinez stond er op kop, maar ik had in de gruppetto al gemerkt dat hij niet op zijn gemak was in de afdalingen." "Zelfde voelde ik me echter ook niet comfortabel. Ik had Ryan Gibbons ingehaald, maar die kwam dan zelf ook weer voorbij mij gereden. Dat is geen goed teken, maar ik ben blij met de conditie die ik hier nog heb."

Wellens: "Voor winst zal verschil gemaakt worden in de afdaling"

Tim Wellens blonk in de Belgische driekleur tussen Monaco en Nice.



"Ik ben heel fier op die trui. Het is pas de de tweede keer dat ik hem mag dragen, het voelt opnieuw heel fijn. Dan ook nog eens in mijn thuisregio - Wellens woont in Monaco - én op de Belgische nationale feestdag."



Waar kan het grootste verschil gemaakt worden in deze tijdrit volgens Wellens?



"In de afdaling kun je de tijdrit winnen. Als je daar vol durft gaan, pak je zeker enkele seconden. Uiteraard moet je bergop nog steeds hard trappen."

Naesen: "Als klassementsman zou ik toch met een ei in mijn broek zitten"

"Zoals elk jaar ben ik opnieuw tevreden dat de Tour erop zit", lacht Oliver Naesen. "Een afsluitende tijdrit is speciaal, in Parijs had ik het toch mooier gevonden. Ik voel nu minder adrenaline."



Ook Naesen dook met enige voorzichtigheid naar beneden.



"Als klassementsman zou ik toch met een ei in mijn broek zitten. Er zitten stukken tussen waarbij je zeker 100 km/h kan halen, dan heb je toch niet veel ruimte voor fouten."



Naesen zien we terug in de Ronde van Polen (12/08 - 18/08) . "Al zal er tussenin wel een barbecue gehouden worden", knipoogt hij.

Stuyven: “De Olympische Spelen komen er snel aan”

"Ik wilde de eerste klim goed tempo rijden om de stess te vermijden. Sowieso is het lastig, fysiek en mentaal. Ik moest het eigenlijk rustig aan doen, maar de benen voelden goed", vertelt Stuyven.



"De vermoeidheid van drie weken Tour voel je wel natuurlijk. Toch was ik redelijk gerecupereerd na gisteren."



"Ook met zoveel Belgen langs het parcours was het wel fijn, die laatste week hebben we veel landgenoten gezien", lacht de Belg van Lidl - Trek.



"Richting de Olympische Spelen zoek ik nu korte prikkels op, want 31 juli komt er snel aan. Ik kijk er eerst naar uit om in mijn eigen bed te slapen. Sinds ik getrouwd ben heb ik mijn vrouw vijf dagen gezien, ze zal blij zijn", knipoogt Stuyven.

Benoot: "Focus ligt sinds gisteren al op de Olympische Spelen"

"Dit was een verplicht nummertje voor mij, maar ik ben blij dat het erop zit. Met de ploeg hadden we misschien op meer gehoopt, maar we mogen trots zijn op onze Tour."



"Ik verwacht straks ook nog een sterke Jonas Vingegaard. Dit is een mooi parcours voor hem. Pogacar is natuurlijk een sterke concurrent, maar Jonas kan dicht komen."



Ook Benoot telt al af naar de olympische wegrit.



"De focus ligt sinds gisteren al op de Olympische Spelen. Ik kijk er naar uit, met een bijzonder sterke ploeg."



"Ik voel me ook niet oververmoeid, ik kom goed uit deze Tour. In de Ardennen pik ik opnieuw de korte trainingsdraad op, om dan woensdag richting Parijs te vertrekken", sluit hij af.