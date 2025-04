De sterren voor Dwars door Vlaanderen: de eerste rij is niet weggelegd voor Visma-Lease a Bike

Dwars door Vlaanderen is de laatste klassieker voor iedereen zondag kleur moet bekennen in de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar ontbreken op het appel, maar de afwezigen hebben altijd ongelijk. Wie staat in Waregem op als primus aan de vooravond van de Ronde?

Mads Pedersen lijkt wel last te hebben van "FOMO". De Deen mist geen enkele voorjaarsafspraak en als zijn recuperatievermogen even indrukwekkend is als tussen Harelbeke en Wevelgem, dan verdient hij het label van topfavoriet.

Naast de winnaar van Gent-Wevelgem staat de voorlopige pechvogel van dit voorjaar. Jasper Philipsen is duidelijk in vorm, maar is al te vaak afgeremd door externe factoren. Valt de puzzel in Waregem wel in elkaar?