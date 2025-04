"Zelfs zijn thuis gaf hij op": familieman Mads Pedersen op zoek naar eeuwige glorie in Parijs-Roubaix en de Giro

Met een waanzinnige solo in Gent-Wevelgem wierp Mads Pedersen (29) zich op tot derde topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar wie is de 29-jarige Deen nu eigenlijk echt? Jeugdvriend en wielercommentator Anders Mielke portretteert de voormalige wereldkampioen die in de monumenten het "ontbrekende puzzelstukje" van zijn carrière wil invullen.

"Na een blok van tweeënhalve week trainen eindigde hij met een record: 1 minuut aan 1.000 watt gemiddeld. Hij reed 6 à 7 uur aan een stuk. Het is echt opmerkelijk om te zien hoe hard hij traint en hoe gedisciplineerd hij is." Zondag pakte Pedersen in Wevelgem nog zijn 50e koerszege uit zijn carrière, maar om die stap extra te zetten verhuisde hij naar Monaco. "Iets wat hij deed op aanraden van Jasper Stuyven ", weet Mielke te zeggen. Onze landgenoot resideert aan de Côte d'Azur. "Een beslissing waar Mads voorlopig heel gelukkig mee is. Hij houdt ervan om met de auto te rijden, dus het is heerlijk voor hem om nu met de auto naar al die Franse koersen te kunnen rijden. En het klimaat is er natuurlijk geweldig." Al lag de overstap naar het belastingparadijs wel gevoelig in de Deense media. "Mads is heel sterk in zijn hoofd, dus mocht hij ooit zijn vaderland missen, zal hij meteen terugkeren. Maar zijn vrouw woont in Monaco en ook zijn vader komt regelmatig op bezoek. Hij voelt zich er goed thuis."

"Ik begrijp dat mensen hem zien als een koele persoonlijkheid. Maar ik ken Mads als een warme familiemens, die gesteld is op zijn privéleven. Mensen zien hem vooral bij startinterviews: hij is daar om te winnen. Niet om een toffe quote te geven."

In interviews lijkt Pedersen een eeuwige koele kikker, maar wie is Mads Pedersen in het dagelijkse leven? Dat weet Mielke als geen ander.

Al is winnen in het tijdperk van Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar niet altijd even makkelijk.



"Mads is geen "fenomeen", zoals die twee. Hij beseft ook dat hij niet hetzelfde talent heeft, maar hij werkt enorm hard. En als hij alle kleine zaken juist doet, is er misschien een kans om te winnen."



"Dat zorgt er ook voor dat zijn verhaal en persoonlijkheid voor veel mensen makkelijk is om zich mee te identificeren."

"Zeker vergeleken met iemand als Mathieu, die in zijn Lamborghini rijdt, golf speelt en de volgende dag iedereen verplettert op de Kwaremont", lacht Mielke.



Ook in zijn thuisland is Pedersen razend populair.



"Jonas Vingegaard is bekender in Denemarken door de Tour de France, maar Mads is heel populair, omdat hij altijd zichzelf is in interviews."



Om dat te staven grijpt Mielke terug naar de Tour de France van 2023, toen Vingegaard won.



"Toch werd Mads uitgeroepen tot Deens sportman van het jaar door de leden van de Wielerfederatie. Hij won dat jaar een rit in de Tour, was goed in Roubaix en stond op het podium in De Ronde."