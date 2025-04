Vriend van Poetin en de beste schutter in de geschiedenis van de NHL: wie is Aleksandr Ovetsjkin?

Lange tijd leek het onmogelijk, maar gisteren was het zover. Aleksandr Ovetsjkin schoot het record van de legendarische Wayne Gretzky van de tabellen, met zijn 895e doelpunt voor de Washington Capitals. Maar wie is de 39-jarige "vriend van Poetin", die de geschiedenisboeken ingaat als topschutter aller tijden in de NHL?

"The Gr8t Chase", met die term telde elke NHL-volger al een heel seizoen af naar het moment waarop "het onbreekbare record" aan flarden werd geschoten. En dat moment kwam er gisteren. Op bezoek bij de New York Islanders scoorde de Rus Aleksandr Ovetskjin van topploeg Washington Capitals zijn 895e doelpunt in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie. Daarmee brak hij het mythische record van de beste ijshockeyer aller tijden: Wayne Gretzky. De Canadees was tussen 1979 en 1999 in 20 seizoenen goed voor 894 goals bij de Edmonton Oilers, LA Kings, St. Louis Blues en New York Rangers. Een waanzinnig aantal, waar lang iedereen van overtuigd was dat het nooit zou kunnen verbroken worden. Maar op zijn 39e, en in zijn 21e NHL-seizoen, is Ovetskjin er wel in geslaagd. Wie? Waar Gretzky bekend in de oren klinkt voor veel sportvolgers, is dat bij de Rus veel minder het geval. Toch geldt hij al twee decennia als één van de absolute sterspelers in de beste competitie ter wereld, en is hij allerminst onbesproken.

Het zit in de familie

The Great 8, zoals zijn bijnaam luidt, maakte zijn debuut bij de Capitals in 2005, op 20-jarige leeftijd. En scoorde, uiteraard, meteen. Twee keer zelfs tegen Columbus Blue Jackets. Zijn eerste jaargang eindigde de 1,88 meter grote Rus uiteindelijk met 52 doelpunten. Een jaar later dan gepland, want Ovetskjin werd al in 2004 als eerste gedraft van de Russische topclub Dinamo Moskou. Maar door een grootschalige staking, uit onvrede over een loonplafond, werd dat seizoen geen wedstrijd gespeeld in de NHL.

Aleksandr Ovetsjkin met de Stanley Cup, de trofee voor de winnaar van het NHL-kampioenschap.

Dat Ovetskjin een topsportcarrière uitbouwde was geen verrassing. Zijn vader Michhail was tijdens de jaren 70 korte tijd voetballer bij de Russische topclub Dinamo Moskou. Maar het was vooral zijn mama Tatjana Ovetsjkina die furore maakte. Als basketbalspeelster won zij twee gouden medailles op de Olympische Spelen van 1976 en 1980. Haar rugnummer? 8. "The Great Eight" moest dan ook niet ver zoeken naar inspiratie toen hij zijn eigen nummer mocht uitkiezen bij de Capitals. Hoewel Aleks pas het levenslicht zag op 17 september 1985, kunnen wij ons voorstellen dat er wel al eens een verhaaltje voor het slapen gaan, ging over de (sportieve) avonturen van ouders Ovetskjin. Toch waren het niet zijn ouders, maar wel zijn oudere broer Sergej die de hockeyliefde aanwakkerde in de jonge Aleksandr. Hij en zijn eerste trainer Vjatsjeslav Kirillov, die volgens Michail en Tatjana Ovetskjin zijn "hart en ziel"in hun zoon stopte.

Warme familiemens, met zware trauma's

Maar niet alles was rozengeur en maneschijn in het leven van de jonge Aleks. Een eerste trauma kwam er toen hij 10 jaar oud was. Na een auto-ongeval liet zijn broer Sergej het leven. En ook Kirillov kon de eerste successen van zijn pupil niet meevieren. Hij overleed op 29-jarige leeftijd aan hartproblemen. Gebeurtenissen die Ovetskjin tot op de dag van vandaag tekenen. Toen hij in 2018 zijn eerste titel won met de Capitals en zo de stempel dat hij zijn team niet beter zou maken van zich afschudde, was het graf van zijn broer één van de eerste plekken die hij bezocht met de kampioenentrofee. "Het was een enorm belangrijk moment waarop ik tijd moest spenderen met mijn broer", zei hij in een interview. "Ik weet dat hij van boven toekijkt en trots is." En zijn eerste (van twee) zonen met zijn vrouw Anastasia Sjoebskaja noemde hij Sergej, als eerbetoon aan de man die voor hem alles betekende.

Naast de liefde voor ijshockey is Ovetskjin ook enorm gepassioneerd door voetbal. En vooral door de club van zijn vader: Dinamo Moskou. Hun grote droom kwam in 2022 uit, toen Aleksandr in een oefenmatch tegen FK Amkal mocht meespelen. En zoals het een topschutter betaamt, was hij meteen goed voor het winnende doelpunt. Ook bij zijn ploeggenoten en tegenstanders staat de Rus bekend als een warme persoonlijkheid. Zo gunde hij dit seizoen in de wedstrijd tegen Anaheim Ducks zijn ploegmaat Aliaksej Protas zijn eerste hattrick in de NHL, in plaats van zelf te scoren in een leeg doel.



En vorige week riep hij zijn ploegmaats terug uit de kleedkamer om handen te schudden met tegenstander Minnesota Wild, na een 4-2-nederlaag.

Vriend van Poetin

Ondanks zijn geweldige scoringstalent, dit seizoen... 38 goals in 58 wedstrijden ..., en nederige houding op de ijsbaan, is Ovetskjin niet door iedereen in de NHL even geliefd. Zo levert vooral één pittig detail de topschutter gigantisch veel kritiek op: zijn vriendschap met Russisch president Vladimir Poetin. Iets wat zeker sinds de inval in Oekraïne in 2022 bijzonder gevoelig ligt. Hun band gaat echter al een stuk langer mee. Sinds het begin van dit decennium, toen hockeyliefhebber Poetin Ovetskjin leerde kennen als jong talent van Dinamo. In zijn Amerikaanse beginjaren was er niets aan de hand, maar toen Rusland de Krim annexeerde in 2014 kwam de eerste kritiek de kop opsteken. In plaats van de gebeurtenis te veroordelen, lanceerde de aanvaller de hashtag "I Am With Poetin".

Niet alle fans van de Washington Capitals zijn tuk op Aleksandr Ovetsjkin.

Tijdens de presidentsverkiezingen in 2017 ging hij zelfs nog een stapje verder, door Team Poetin te introduceren. Een beweging die de campagne actief promootte. De meeste ophef creëerde de ijshockeytopper echter na de invasie in Oekraïne in februari 2022, toen hij weigerde om de actie van zijn president te veroordelen. Zo is zijn profielfoto op Instagram, waar de Russische sterspeler 1,6 miljoen volgers heeft, nog steeds een foto waarop hij met Poetin poseert. Dat leverde hem fluitconcerten en boze supporters op in alle Amerikaanse hockeystadions.

Op naar de 1.000?