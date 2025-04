Hoe straf was de trainingstocht van Tadej Pogacar in Roubaix? "Ik hoop dat hij achter een brommer reed"

kalender do 3 april 2025 11:48

Het "trainingstochtje" van Tadej Pogacar op het parcours Parijs-Roubaix is niet onopgemerkt gebleven. De snelheid waarmee de Sloveen gisteren over de kasseien van Mons-en-Pévèle vloog, is dan ook indrukwekkend. "Ze willen natuurlijk ook mensen bang maken", meent Sep Vanmarcke in Vive le Vélo, Leve de Ronde.

Zelfs zonder Dwars door Vlaanderen te rijden, slaagde Tadej Pogacar er gisteren in om een van de gespreksonderwerpen van de dag te zijn. Want terwijl het peloton over Vlaamse wegen en hellingen dokkerde, haspelde de Sloveen een flinke trainingstocht af over de kasseien van Parijs-Roubaix. En dat deed hij op zijn Pogacars, zo bleek uit de Strava-gegevens van zijn verkenning: hij reed de snelste chrono op de loodzware kasseistrook van Mons-en-Pévèle (3 km in 4'27") en op Carrefour de l'Arbre ging hij precies even snel als Wout van Aert 2 jaar geleden in de koers (2 km in 2'58").

Met schuin tegenwind kun je dit toch bijna niet doen zonder brommer of auto, hoop ik maar? Sep Vanmarcke