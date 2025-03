Jouw gids voor Dwars door Vlaanderen: parcours zonder Kanarieberg, deelnemers en live bij Sporza

In de laatste rechte lijn naar de Ronde van Vlaanderen staat nog een van de kleine broertjes op de agenda: Dwars door Vlaanderen. De 79e (voor mannen) en 13e editie (voor vrouwen) hebben een licht veranderd recept in petto. Geen omstreden (afdaling richting de) Kanarieberg meer, wel de Eikenberg. Dat en meer lees je in onze gids.

De organisatie heeft ingegrepen na de val van vorig jaar. Voor de renners is de afdaling richting de Kanarieberg te gevaarlijk, dus is die helling uit het parcours geschrapt.

Hellingen als de Hotond en de Knokteberg blijven in het eerste deel van het parcours en keren ook later terug. Daar komt ook nog een dubbele passage over Berg ten Houte bij.

Naast de heuvels zijn er in de finale ook kasseistroken, zoals de Mariaborrestraat en de Doorn. De Kanarieberg is niet de enige helling die verdwijnt, want zoek dit seizoen ook niet naar Ladeuze.

Daar komt wel een ander obstakel voor in de plaats. Op minder dan 40 kilometer van het einde moeten de renners over de Eikenberg (1,2 kilometer aan 5%).

In de finale is er nog een laatste passage over Nokereberg, gevolgd door de kasseien van de Herlegemstraat. Daarna is het nog zo'n 6 kilometer knallen tot in Waregem.