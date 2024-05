Van de kelder naar de top: ook deze ploegen veerden, net als Anderlecht, recht na een rampjaar

In het seizoen 2000-2001 draait het vierkant bij het Racing Genk van Johan Boskamp. De trainer krijgt zijn team met spits Wesley Sonck maar niet op de rails en betaalt hiervoor de rekening op 9 december. Pierre Denier neemt zoals zo vaak over voor de rest van het seizoen, maar ook hij kan geen wonderen verrichten. Het team eindigt dat jaar op een troosteloze 11e plaats.

Ook in het seizoen dat volgt, mist de club waar Louis van Gaal aan het roer staat volledig zijn start. Het team met onder meer Mousa Dembélé en Maarten Martens verliest zijn eerste twee speeldagen en bengelt weer onderaan het klassement. Maar in Alkmaar realiseren ze een huzarenstukje.

In het seizoen 2009-2010 is het bikkelen geblazen voor Racing Genk. Eind november betaalt Hein Vanhaezebrouck het gelag voor de slechte prestaties. Franky Vercauteren is zijn opvolger.

De volgende ploeg in het rijtje komt uit het zuiden van Frankrijk.

Montpellier speelt in 2010-2011 een kleurloos seizoen. Niets speciaals, maar dat zijn de supporters ook niet gewoon van hun ploeg. Het eindigt als 14e net boven de degradatiezone.

In het volgende seizoen kent Montpellier een absoluut boerenjaar. De grote spilfiguur in dit verhaal? Olivier Giroud. De Franse spits is in het seizoen 2011-2012 goed voor 21 goals en 9 assists in 36 wedstrijden. Naast zijn mooie statistieken blinkt Giroud ook uit in zijn werkkracht. Hij neemt het team elke match mee op sleeptouw en dat loont.

De club weet heel het seizoen in het spoor te blijven van topclub PSG. Wanneer de Parijzenaars een dip kennen in maart is de ploeg uit Montpellier koelbloedig genoeg om erover te gaan. De stuntploeg houdt de koppositie vast en kroont zich voor het eerst in de geschiedenis tot kampioen van Frankrijk.