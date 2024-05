Nieuwe soap bij Barcelona? "Xavi wordt zondag ontslagen", melden Spaanse media

Eind april was voorzitter Joan Laporta nog "verheugd" dat hij Xavi toch had kunnen overtuigen om hoofdcoach te blijven, nu lijkt hij een bocht van 180 graden te nemen. Wat is er misgelopen?

Enkele uitspraken van Xavi zijn deze week verkeerd aangekomen bij het bestuur. "20 jaar geleden zei de coach van Barcelona nog: "ik wil die speler, die speler en die speler". Dat gaat nu niet meer", aldus Xavi.

"De economische situatie is veranderd. We hebben niet dezelfde mogelijkheden als Real Madrid of andere Europese teams. Maar dat betekent niet dat we niet spelen voor de prijzen. We hebben gewoon tijd nodig."

"Het doel is om te verbeteren door nieuwe spelers aan te trekken. Als we niet veranderen, zullen we ook niet beter worden."

Het bleek olie op het vuur voor het Barça-bestuur. Na die uitspraken besloten Laporta en sportief directeur Deco alvast om niet mee te reizen naar Almeria. Een duidelijk signaal aan het adres van Xavi.