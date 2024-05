Profrenster Natalie Grinczer herstelt na zware val in Vuelta: "Terugkeren naar leven van zelfstandige 30-jarige"

vr 17 mei 2024 11:20

Natalie Grinczer heeft het ziekenhuis mogen verlaten na haar nare val in de Vuelta Femenina. De Britse moest twee weken in Spanje verblijven. "Ik kan me enkel de laatste 7 dagen herinneren", vertelt Grinczer. Of en hoe ze terug kan keren naar het peloton is nog niet duidelijk.

De val gebeurde zo'n twee weken geleden in de 3e etappe van de Vuelta Femenina. Op zo'n 25 kilometer van de streep gingen een aantal rensters onderuit achteraan het peloton. Van die rensters was Natalie Grinczer er het ergst aan toe. De Britse bleef stil liggen op de grond en werd even later afgevoerd naar het ziekenhuis. Het medisch bulletin was hard: een schedeltrauma. Een dag later kwam haar ploeg Roland met geruststellend nieuws. "Natalie is stabiel en zal ter observatie in het ziekenhuis blijven."

Twee weken bleef het stil rond haar situatie. Nu doet ze zelf kort haar verhaal. Kort, want ze is nog volop aan het herstellen. Veel kan ze zich niet meer herinneren. "Ik weet niets meer van de val, enkel wat in beeld was." "Tot donderdag ben ik in het Spaanse ziekenhuis moeten blijven. Ik had verschillende trauma's waarvan ik nog steeds moet herstellen", vertelt Grinczer.

Ik probeer terug te keren naar mijn dagelijks leven. Natalie Grinczer