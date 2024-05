Minnesota geeft NBA-kampioen Denver pak slaag en dwingt 7e wedstrijd af met grootste verschil sinds 2015

In Game 5 was Denver de eerste thuisploeg die de winst in deze serie ook thuis kon houden, Minnesota deed dat kunstje vlot over.



Anthony Edwards leidde zijn team eens te meer naar succes. "Ant Man" kwam tot 27 punten, 4 rebounds, 4 assists en 3 intercepties. Even was er paniek in het derde kwart, toen Edwards na een val op de bank plaatsnam en naar de onderrug tastte, maar hij kon verder.



Edwards kreeg de hulp van Jaden McDaniels (21 ptn) en Rudy Gobert (8 ptn, 14 rbs). In alle kwarts hadden de Wolves de bovenhand. Ze kwamen halverwege het eerste kwart op voorsprong en hielden die tot het eind vast. Bij de rust stond het 59-40.



Ze bouwden zelfs een kloof van 50 punten uit. De 45 punten op het eind betekenden de grootste overwinning van eender welk team in de play-offs sinds 2015.



Bij Denver, dat maar aan een shotpercentage van 30% draaide, was MVP Nikola Jokic goed voor 22 punten en 9 rebounds, maar zijn vizier stond niet helemaal op scherp (9/19 shotpercentage). Zijn luitenant Jamal Murray sukkelt met zijn elleboog en zat helemaal niet in de wedstrijd, hij miste liefst 14 keer op 18 shotpogingen en maakte slechts 10 punten.



Denver krijgt zondag de kans om het thuis alsnog af te maken. De andere halve finale in het Westen gaat tussen Oklahoma City en Dallas. Die laatste leidt met 3-2.