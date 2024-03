En of Marianne Vos klaar is voor de Ronde: Nederlandse sprint na sluwe aanval naar winst in Dwars door Vlaanderen

In eerste instantie kijken we in de richting van de regenboogtrui. Lotte Kopecky (SD Worx) kon deze koers nog niet winnen en zou deze maar al te graag aan haar palmares toevoegen. Daarvoor kan ze op de steun rekenen van titelverdedigster Demi Vollering.



Verder is het ook uitkijken naar Marianne Vos (Visma-Lease a Bike). Bij haar laatste optreden in België, de Omloop het Nieuwsblad, vloerde ze Kopecky in de sprint. Moest ze vandaag opnieuw zegevieren, zou het haar 250e profoverwinning zijn op de weg.



Verder maken ook de duo's Silvia Persico en Chiara Consonni (UAE) en Elisa Longo Borghini en Shirin Van Anrooij (Lidl-Trek) in de gaten gehouden worden.