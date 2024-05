Maellyse Brassart pakt laatste olympisch ticket na lange dag bang afwachten op EK turnen

Op het EK turnen voor vrouwen in Rimini (Ita) staan vandaag de kwalificaties op het programma. De beste 8 landenteams mogen naar de teamfinale, de beste 8 turnsters per toestel naar de toestelfinales. België kwam in actie in subdivisie 1, Maellyse Brassart doet nog mee voor het laatste olympisch ticket. Nina Derwael mist de finales op brug en balk na 2 vallen. Volg hier de Belgische prestaties.