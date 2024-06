Opgevist voor de finale en dan ZILVER: Jochem Vermeulen verbluft op de 1500 meter

wo 12 juni 2024 22:37

Het regende Belgische medailles op de slotdag van het EK atletiek, maar de meest verrassende is zonder twijfel die voor Jochem Vermeulen. Die was na een klacht opgevist voor de finale van de 1500 meter, waarin hij met een fantastische slotsprint naar het zilver liep. Ruben Verheyden strandde in diezelfde race op de 4e plaats.

Maandag zag het ernaar uit dat Jochem Vermeulen de finale van de 1500 meter niet eens zou mogen lopen. Hij was als nummer 8 in zijn reeks net buiten de finaleplaatsen geëindigd, maar door een val vlak voor zijn neus diende de Belgische delegatie een klacht in.



Met succes: Vermeulen werd aan de startlijst van de finale toegevoegd en stond daar naast een andere Belg, Ruben Verheyden. De Belgen hielden zich bijna 1300 meter lang op in de buik van het omvangrijke peloton. Kansloos voor een medaille, dacht je toen. Tot ze plots allebei de turbo aanzetten.



Bijna gelijktijdig stormden Vermeulen en Verheyden naar voren. Vermeulen zag de opening, dook erin en snelde achter de ongenaakbare Ingebrigtsen nog naar het zilver, in een persoonlijk record van 3'33"30.



Ook Verheyden kwam nog indrukwekkend snel opgerukt, maar zijn inhaalrace strandde op de ondankbare 4e plaats. Net als Vermeulen breekt hij wel zijn persoonlijk record (3'33"40) en pakt hij zo ook meteen een olympisch ticket.

Ik heb getoond dat die heropvissing zeker geen cadeautje was. Jochem Vermeulen

Vermeulen: "Ik sta te trillen op mijn benen"

Jochem Vermeulen was zelf verbaasd dat hij zijn EK afsluit met een zilveren plak. "Dit had ik totaal niet verwacht. Ik kan het nog niet geloven." "Ik sta te trillen op mijn benen terwijl ik erover vertel. Het gebeurde ook allemaal zo snel. Ik wist niet dat ik dat nog kon op het einde. Maar de anderen vertraagden en ik kon nog versnellen." "Ik had in de reeksen al getoond dat mijn vorm goed was. Die heropvissing was zeker geen cadeau. Dat gaf me veel vertrouwen." Vermeulen mag zich meteen ook opmaken voor de Olympische Spelen. "Dat is echt fantastisch. Wat een dag! Wat kan ik nog meer zeggen?"

Verheyden: "Moest ook op dat podium staan"