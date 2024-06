Bokser Victor Schelstraete knokt zich op kwalificatietoernooi in Thailand naar olympisch ticket

Bokser Victor Schelstraete heeft zich verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. De 28-jarige Belg won op het olympisch kwalificatietoernooi in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn quotakamp in de categorie tot 92 kg tegen de Fransman Soheb Bouafia.

Vier boksers in de klasse tot 92 kg konden zich in Thailand nog plaatsen voor de Olympische Spelen.

Een plaats in de halve finales was dus vereist voor Victor Schelstraete, die in zijn kwartfinale tegen de Fransman Soheb Bouafia duidelijk de betere was. De vijfkoppige jury riep onze landgenoot na afloop unaniem uit tot winnaar.

De Belgische delegatie trekt zo komende zomer met 3 boksers naar Parijs. Vasile Usturoi (-57 kg) en Oshin Derieuw (-66 kg) konden zich vorig jaar op de Europese Spelen in Polen al plaatsen voor de Olympische Spelen.

Met Mohamed Rachem en Noa Hadjit waren er deze week nog twee Belgen actief op het olympisch kwalificatietoernooi in Bangkok, maar zij werden vroegtijdig uitgeschakeld.