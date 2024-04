BK gravel: veel crossers op deelnemerslijst, net als Van Avermaet en Bakelants

Woensdag weten we wie Jasper Stuyven opvolgt als Belgisch kampioen gravel. De renner van Lidl-Trek neemt zelf niet deel, hij trekt naar de Ronde van Italië. Maar op de deelnemerslijst staan veel andere grote namen zoals ex-renners Greg Van Avermaet en Jan Bakelants en veldrijders Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Toon Aerts.

Vorig jaar werd het kampioenschap in de bossen rond Leuven gereden, in combinatie met het EK. Dit jaar zal de strijd om de Belgische trui uitgevochten worden in Turnhout op een lus van 50 kilometer.

De titelverdediger bij de mannen, Jasper Stuyven, neemt niet deel. Wel op de deelnemerslijst: (ex-)renners Jan Bakelants, Greg Van Avermaet, Dries Van Gestel, Lander Loockx en Gianni Vermeersch, de wereldkampioen gravel van 2022.

Ook heel wat veldrijders staan aan de start: Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Toon en Thijs Aerts, Jens Adams, Daan Soete, Wietse Bosmans en Tom Meeusen. Ook de Brit Cameron Mason neemt deel, maar kan uiteraard de Belgische titel niet winnen.

Bij de vrouwen verdedigt ook Marthe Truyen haar titel niet. Daar is het onder anderen uitkijken naar Nathalie Bex, Alana Castrique, Jana Dobbelaere en Joyce Vanderbeken, wereldkampioen gravel in de categorie van 35 tot 39 jaar.