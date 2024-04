Noah Sadiki legt geheimpje van jeugdvriend El Khannouss bloot in Extra Time: "Bilal was vroeger een cry-baby"

Wat is er beter dan een topper uit de Jupiler Pro League te gast hebben in Extra Time? Ook nog eens een jeugdvriend aan de tand voelen in de ja/nee-vragen, natuurlijk. Noah Sadiki geeft daarin toe dat hij niét op El Khannouss zal stemmen voor Profvoetballer van het Jaar en geeft hem transferadvies. "Leverkusen", is zijn kordate antwoord op de vraag waar de middenvelder naartoe moet. En ook een klein geheimpje deelt de Union-speler met veel plezier.