Lisa Vaelen moet pauzeknop indrukken door aanslepende ziekte: "Spelen zijn niet langer een hoofddoel"

"In het begin wilde ik het niet aanvaarden, maar het besef is er wel gekomen om de pauzeknop in te drukken toen ik een paar weken geleden op spoed zat."

Vaelen kan daarom niet deelnemen aan de World Cups turnen. Een reeks van vier wedstrijden waar gymnasten zich proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen.

"Het lukt me nooit om daar op tijd in vorm te staan", beseft ze. "Dus ik heb besloten om de Spelen niet langer als mijn hoofddoel te bestempelen. Mijn gezondheid gaat voor."

Dus rest Vaelen enkel het EK nog om zich te plaatsen met het allroundteam.

"Al kan ik niets zeggen over mijn kansen. Ik ga eerst op vakantie om complete rust in te bouwen. Daarna tast ik af of het EK een mogelijkheid is."

"Er is nog hoop", besluit de 19-jarige turnster.