Olympisch ticket verlost Niels Van Zandweghe van zware last op schouders: "Mental coach speelde grote rol"

"Maar we hebben ons niet laten beïnvloeden en zeiden: we rammen gewoon door."

"Dan hadden we een sessie met de mental coach en stonden de neuzen in één richting. Plots voelde je het momentum kantelen, wat ons veel vertrouwen gaf. Tot we de wind en de nadelige baan zagen zondag ..."

"We wilden het superhard en deden er elke dag alles voor. Enkele weken geleden hoopten we vertrouwen op te doen op een wedstrijd in Italië, maar gebeurde het tegenovergestelde. Tot dan verliep alles nochtans goed, maar kwam het potentieel er niet uit."

Samen met zijn roeipartner in de dubbeltwee, Tibo Vyvey , verzilverde hij afgelopen zondag een olympisch ticket. Eindelijk viel er een zware last van zijn schouders. Want de voorbereiding verliep niet zonder moeilijkheden.

Dat rammen legde Vyvey/Van Zandweghe geen windeieren.

"We hadden het voordeel dat het een trage wedstrijd was door de strakke wind", geeft Van Zandweghe wel toe. "We zijn allebei nogal dieselmotoren die niet verschroeiend uit de startblokken komen."

Al moet hij ook toegeven dat hij de afgelopen weken niet enkel door de fysieke, maar ook de mentale muur heen moest.

"De mental coach heeft daar een grote rol in gespeeld. Elke topsporter staat aan de start met een beetje twijfel. Dat typeert mezelf: ik denk altijd dat ik nét niet genoeg gedaan heb. Dat geeft de nodige zenuwen, maar die doen je boven jezelf uitstijgen."

Met het vizier op Parijs wil Van Zandweghe de teleurstellende 5e stek van Tokio doorspoelen. "Die ligt definitief in het verleden", verzekert hij. Maar wat brengen de komende Spelen?

"Over een medaille kunnen we nog niet spreken. Pas dan weten we hoe goed we zullen zijn. Het voordeel dat we nu hebben, is dat we énkel daar goed moeten zijn met een ticket op zak", klinkt de conclusie.