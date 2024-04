Skiffeur Tim Brys en lichte dubbeltwee Vyvey/Van Zandweghe veroveren olympische roeitickets

zo 28 april 2024 11:41

Tim Brys in de skiff en Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe in de lichte dubbeltwee hebben hun olympische missie in Hongarije tot een goed einde gebracht. De twee verdienden een ticket voor Parijs 2024 op het Europese kwalificatietoernooi met respectievelijk een 3e en 2e plaats in de A-finale.

In de marge van de Europese kampioenschappen in Szeged vond ook het OKT (olympisch kwalificatietoernooi voor Europa) plaats. Tim Brys en Vyvey/Van Zandweghe kwamen met grote ambities aan de start.



De 31-jarige Brys moest in de top 3 eindigen van de A-finale. Het vertrouwen was groot: hij won de voorbije dagen makkelijk zijn reeks en plaatste zich als tweede vlot voor de finale.



In de finale bleek al snel dat de Belg bij de veilige top 3 zat. Samen met de Serviër Nikolaj Pimenov en de Bulgaar Kristjan Vasilev scheidde hij zich af. Pimenov won na 2.000 meter in 7'33"32, Vasilev finishte in 7'35"43, Brys in 7'39"37. De 4e kwam met 7'46"06 binnen.



Voor Brys worden het zijn tweede Spelen. In Tokio eindigde hij samen met Van Zandweghe 5e in de lichte dubbeltwee. Brys wordt gecoacht door Dirk Crois, de zilveren medaille van de dubbeltwee in Los Angeles 1984.



Lichte dubbeltwee haalt het net

Vyvey/Van Zandweghe moesten er harder voor knokken. Ze raakten via de herkansingen in de A-finale, waarin de top 2 naar Parijs mocht.



De Oekraïense boot Khmara/Kovalov won in 7'02"84. Daarachter was er een fel gevecht tussen de Belgen, de Polen en de Portugezen. In de derde 500m schoven Vyvey/Van Zandweghe naar de 2e plek.



Ze maakten het nog spannend - de schuine tegenwind speelde hen ook parten, maar hielden hun ticket nog net vast in 7'05"54.



Ze hadden een dikke seconde voorsprong op de Polen en 1,5 seconde op de Portugezen. De twee trekken verdiend naar Parijs. Vorig jaar misten ze de kwalificatie op het WK met een halve boot ten voordele van Mexico.



Voor de 28-jarige Van Zandweghe is Parijs ook zijn 2e Olympische Spelen, de 23-jarige Vyvey maakt er zijn debuut. Voor Vyvey is dit een morele overwinning na zijn hersentrombose op het WK U23 in 2022.

Het feestje voor de Belgian Sharks was trouwens compleet met zilver op het EK in de lichtgewicht skiff voor Marlon Colpaert. De 24-jarige is de reserve voor de Spelen voor de lichte dubbeltwee.



Colpaert roeide vorig jaar nog in de lichte dubbeltwee, maar moest plaatsmaken voor Vyvey.