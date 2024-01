Succes op de grand slams zegt niets over de Spelen: wie wordt de dubbelpartner van Elise Mertens in Parijs?

Elise Mertens (28) doet zondagochtend een gooi naar een nieuwe grandslamtitel in het dubbelspel. Maandag wordt ze ook opnieuw de mondiale nummer één. 200 dagen voor het startschot van de Olympische Spelen doet dat uiteraard ook dromen van een medaille in Parijs, maar Sporza Daily legt uit waarom 1 plus 1 in dit geval niet zomaar 2 is.

De erelijst van Elise Mertens in het dubbelspel wordt elk jaar een stukje indrukwekkender. In Melbourne kan ze zondag haar 4e titel bijschrijven.

"We moeten haar prestaties heel hoog inschatten", duidt onze tennisexpert Dirk Gerlo in Sporza Daily.

"Een 6e grandslamfinale is geen toevalstreffer meer. Sinds 2018-2019 zet ze jaar na jaar topresultaten neer met nota bene verschillende partners."

Mertens oogstte al met Schuurs, Sabalenka, Koedermetova, Hunter en Su-Wei. "En Mertens is telkens de dominante en stabiele factor. Dat ze al jaren in de top 5 staat en weer nummer 1 wordt, is echt wel verdiend."

"Ze heeft de luxe dat ze de best mogelijke partner kan kiezen. Iedereen komt bij Mertens uit", weet Gerlo. "Het is haar passie."

"Ze neemt dat dubbelspel heel ernstig en traint er veel op. Van achteruit speelt ze zo vast en ze gaat zelden in de fout vanaf de achterlijn."

"Haar opslag is betrouwbaar, ze verdedigt sterk en haar volley is heel precies. Ze leest het spel goed, maar ze heeft het zelf afgedwongen dat ze in het dubbelspel kan rekenen op de beste partner. Iedereen wil met haar dubbelen."