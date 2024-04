Hattrick van Robert Lewandowski bevrijdt Barcelona in moeizame wedstrijd tegen tienkoppig Valencia

Robert Lewandowski heeft zijn onversneden klasse nog eens tentoongesteld in de Catalaanse hoofdstad. De spits van Barcelona pakte uit met een hattrick op het moment dat zijn ploeg hem het meest nodig had. Tegen Valencia had Barça niet makkelijk. De rode kaart van de bezoekende doelman vormde het kantelpunt, Lewandowski zorgde voor drie deugddoende punten.