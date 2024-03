Nina Derwael: "Voor mij even grote prestatie om in Parijs te staan als om goud te pakken in Tokio"

vr 8 maart 2024 15:42

Nina Derwael mag opgelucht ademhalen: 5 maanden geleden hing haar olympische deelname aan een zijden draadje door een schouderoperatie, nu heeft ze haar ticket voor Parijs beet. "Ik mag mijn beide handen kussen voor het team dat ik rond mij heb", zegt Derwael, die zich kwalificeerde voor Parijs op de balk. "Volledig haar keuze", pikt coach Ulla Koch in.

Ze had nog de Wereldbeker in Doha en het EK in Rimini achter de hand, maar in Bakoe kon Nina Derwael zich toch al verzekeren van een plekje op de Olympische Spelen in Parijs. "Ik ben vooral enorm opgelucht", vertelt ze bij Sporza. "Ik wist dat ik in principe de Wereldbeker in Doha nog had, maar ik ben blij dat ik er nu al vanaf ben en dat het niet meer van moeten is op de laatste Wereldbeker." De keuze om na haar schouderoperatie de brug even links te laten liggen en vol voor de balk te gaan, draaide dus goed uit. "Het was een achterwegje natuurlijk, want eerst wilden we inzetten op het EK." "Maar de revalidatie verliep snel en de testen gingen goed op de balk, dus dan hebben we besloten: waarom proberen we het niet?" Nieuwe coaches, een lange revalidatie, een ander toestel... Het was geen gemakkelijke aanloop naar de Spelen voor Derwael. "Toch ben ik heel blij met hoe vlot de overgang is verlopen", stelt ze. "Ik heb een goed team rond mij, dat me vertrouwen geeft. Ik mag mijn beide handen kussen met de mensen die ik rond mij heb."

Het gaat heel goed met mijn schouder. Ik doe nu weer bijna alles. Nina Derwael

Nina Derwael veroverde haar olympisch ticket dan wel op de balk, toch zal ze vooral willen uitblinken op de brug met ongelijke leggers. Op dat toestel veroverde ze op de Spelen in Tokio goud. "Het gaat heel goed met de schouder, de revalidatie is vlot verlopen", zegt ze. "Ik doe nu alweer bijna alles. We zullen nu de laatste elementen hernemen en beginnen te bouwen." Eenvoudig wordt het niet om haar olympische titel te verlengen, want met de Algerijnse Kaylia Nemour lijkt een wel heel zware tegenstander opgestaan. "Het is prachtig wat ze doet", aldus Derwael. "Ik denk niet dat iemand haar van het goud zal halen in Parijs." Ook Derwael denkt daar (nog) niet aan. "Voor mij is het op dit moment al een even grote prestatie om in Parijs te staan als om het goud te pakken in Tokio. Ik mag nu heel blij zijn met mijn prestatie."

Opgetogen coach: "Ze heeft het heel slim aangepakt"

"Geweldig", reageerde topsportcoach Ulla Koch, die een dikke knuffel kreeg van Nina Derwael. "Ik kan het nog nauwelijks geloven, omdat ik gefocust was op haar oefening en al aan zondag aan het denken was. Dan zou ze de klus klaren." Maar Derwael speelde het al in de kwalificaties klaar. "Ze heeft het heel slim aangepakt", vindt Koch. "De zaken die niet werkten, heeft ze achterwege gelaten tijdens de wedstrijd. Dat vind ik heel clever van haar."

De balk is het idee van Nina zelf. Zij is een volwassen turnster die haar verantwoordelijkheid neemt. Ulla Koch

Nina Derwael is olympische kampioene aan de brug met ongelijke leggers, maar ze verzilverde haar ticket voor Parijs op de balk. "Dat is haar idee", geeft Koch mee.

"Ze is een volwassen turnster, die haar verantwoordelijk neemt. Zij moet zelf beslissen wat goed is voor haar."

De Duitse topcoach juicht de keuze toe. "Gezien de omstandigheden vind ik het een uitstekende keuze. Omdat je op de balk alle elementen kan inoefenen op de vloer. Op voorwaarde dat je over het zelfvertrouwen, techniek en agressiviteit beschikt. Dat was onze leuze: wees agressief, geloof in jezelf en ga ervoor."

"Mentaal is Nina erg sterk", gaat Koch voort. "Zij zit achter het stuur, wij helpen haar als passagiers."

Ulla Koch en Nina Derwael.

"Op het EK doen we er waarschijnlijk een toestel bij"