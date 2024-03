Coach Koch leidde Derwael over steile berg naar Parijs: "Maar Nina had altijd controle over het stuur"

za 9 maart 2024 13:02

Nina Derwael stond door een schouderblessure voor een hachelijke onderneming richting Parijs, maar in Azerbeidzjan veroverde ze dan toch haar olympisch ticket. Mede dankzij de Duitse coach Ulla Koch, die op enkele maanden tijd meteen succes boekte. "Toen ik aankwam, kon Nina nog geen handstand doen, en nu is ze geplaatst voor Parijs."

Als een soort crisismanager werd in november 2023 Ulla Koch binnengehaald bij Team Belgym. De ervaren Duitse coach moest terug voor harmonie zorgen in het Belgische turnkamp, waar sterkhouders als Nina Derwael en Lisa Vaelen lang out waren en de spanningen tussen het vorige trainersduo Marjorie Heuls en Yves Kieffer en de federatie hoog waren. Met een geduldige en uitgekiende aanpak moest ze Derwael alsnog op de Spelen in Parijs krijgen. De berg was hoog en steil, maar vrijdag in Bakoe plantte Derwael haar vlag op de top: het olympisch ticket is binnen. "Het is geweldig, ik kan het nog niet geloven", reageerde coach Koch bij onze reporter. "Ik sprak met de andere coaches en we voelden dat de meisjes die kans maakten om een olympisch ticket te veroveren erg opgewekt waren. Maar Nina heeft zo'n verstandige oefening neergezet."

Derwael aan het trainen.

Juiste keuze op juiste moment

De keuze om zich op de balk - en niet op de brug - voor Parijs te plaatsen heeft dus geloond. "En dat was haar eigen idee", benadrukt Koch.

"Nina voelde dat dit de juiste keuze was op dit moment: veilige oefeningen turnen zonder al te veel risico. Toen ik aankwam in het Belgische kamp kon Nina nog niet eens een handstand doen. En nu is ze geplaatst."

"Een van haar coaches zei me dat Nina de chauffeur is van haar eigen wagen. En ze kiest zelf wie meerijdt: dat zijn haar vrienden en iedereen in haar entourage die haar steunt. Maar zíj rijdt, dat is het belangrijkste. Het is belangrijk dat een atleet zelf de controle over het stuur kan behouden."

"De rest van het parcours pakken we nu stap voor stap aan, want het belangrijkste is dat Nina fit blijft. Nu begint ze terug aan de brug te trainen. Op het EK mikken we op twee apparaten (balk en brug), daarna zien we wel weer."

Volgens Koch is het dus zeker dat Derwael in mei naar het EK in Rimini trekt. "Al is het maar om het team bij te staan, waarmee we finaleambities koesteren. Met Maellyse Brassart mikken we op de brug ook nog op een olympisch ticket, als dat op de WB in Doha niet lukt, dan proberen we het op het EK."

Eindelijk duidelijkheid

Ook Ruben Neyens, topsportcoördinator bij Gymfed, reageerde opgetogen - en opgelucht - na de kwalificatie van Derwael. "We zijn zeer tevreden dat er nu duidelijkheid is." "Ook voor het team, want we hebben heel hard gewerkt. Nu kunnen we gaan werken richting Parijs. Ook voor de federatie is het belangrijk dat we een Belgische dame op de Spelen hebben en dat ons boegbeeld erbij is. Hopelijk kunnen er nu nog dames bijkomen."

