Nina Derwael vertelt in lang interview hoe haar nieuwe aanpak loonde: "In begin twijfelde ik"

Nina Derwael heeft het voor elkaar gekregen. Een pak mensen geloofde niet meer in de olympische kwalificatie van de turnkampioene. "Het is altijd leuk om mensen het tegendeel te bewijzen. Nu: in het begin twijfelde ik ook, maar het team rond mij heeft me ervan overtuigd." En dat team was helemaal nieuw. De olympische kampioene schetst de lange weg sinds haar schouderoperatie in een lang interview met onze vrouw in Bakoe.

Nina Derwael vond het zelf mooi: "Tot op de dag was het exact 6 maanden na mijn blessure dat ik mijn olympisch ticket kon pakken. Het was een lange weg, maar kort in tijd."



Eén beslissing was cruciaal in het succes: "Na het WK in Antwerpen heb ik beslist om compleet mijn eigen weg in te slaan. We wisten toen dat er geen team naar de Spelen zou gaan. Ik hoefde daar dus geen rekening meer mee te houden."



"Ik ben uit het team gehaald en ben naar eigen mensen op zoek gegaan. Dat is fantastisch gelukt."



"Ik heb gebrainstormd met mijn vriend Thibau, die kinesist is. Die is heel goed in linken leggen. We wisten dat er iets moest veranderen, want de afgelopen jaren was er ook niets meer. Hij vroeg me een lijstje te maken met wie ik nodig had. En dat is uiteindelijk het team geworden waarmee ik nu samenwerk."



"De 1e die erbij kwam was Stefan (Deckx, expert high performance, red). Zo is alles aan het rollen gegaan."





"De revalidatie verliep vlot. We hebben het hele lichaam in acht genomen, niet alleen mijn schouder. Zo raakte mijn hele lichaam weer in harmonie. En toen mijn schouder klaar was, was ik ook klaar. Dat heeft het proces versneld."