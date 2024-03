Derwael heeft "mooie basis" voor Spelen: "Nu moet startwaarde omhoog om kans te maken op finale"

"Nu kan het leuke werk beginnen. We gaan kijken wat er mogelijk is op de brug en de balk. Dan kunnen we de puzzelstukjes samenleggen, een oefening uitschrijven en kijken wat de mogelijkheden zijn."

Zonder kwalificatiestress nam Derwael wat meer risico's in de finale. Ze krikte haar startwaarde op tot 5.5. "Ik mag tevreden zijn met mijn niveau. Dit is een mooie basis om op voort te bouwen richting de Olympische Spelen."

Derwael heeft nog ruim 4 maanden om zich klaar te stomen voor de Olympische Spelen. Welke wedstrijden ze tussendoor nog op haar programma zet, is niet duidelijk.

"Het is nog niet zeker of ik deelneem aan de laatste Wereldbeker in Doha in april. Dat zullen we bespreken met het team als ik weer thuis ben. Ook het EK laat ik voorlopig nog open."

Eerst moet haar olympische kwalificatie nog wat doordringen. "Het is nog wat raar", geeft ze toe. "Ik leef nog in de waan dat ik me nog moet plaatsen. Zo was het gevoel van de afgelopen maanden."

"Ik keer nu terug naar huis en als ik weer in de zaal sta, zal het wel doordringen dat ik aan het werken ben richting de Spelen."