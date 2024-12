"Plots stond er lange tekst op de muur": emotionele Hamilton liet boodschap achter voor opvolger bij Mercedes

Lewis Hamilton laat niet enkel gigantische schoenen achter om te vullen, maar ook een mooie boodschap voor zijn opvolger bij Mercedes. Dat tijdens een laatste emotionele moment in het hoofdkwartier van de Duitse renstal. "Hij kwam de trap af, stopte en keerde terug naar zijn kamer", vertelt een medewerker over het moment.

De laatste keer in een Mercedes, de laatste rondjes bij zijn vertrouwde team, maar ook: de laatste keer in het hoofdkwartier waar Lewis Hamilton jarenlang aan zijn successen werkte.

Het afscheid van de Europese site van de Duitse renstal viel hem zwaar. Het team vertelt nu hoe Hamilton dat beleefde na de GP van Monza.

"Lewis was klaar met zijn feedback voor de ingenieurs en keerde terug naar zijn kamer, waar zijn massagetafel is en zijn spullen liggen", deelt teamlid Stephen Lord. "Hij kwam even later weer naar beneden, maar stopte plots halfweg de trap."

"Ik dacht dat hij vast iets vergeten was, maar toen nam hij onze collega Carlos vast en zei hij emotioneel dat hij hier nooit meer zou komen."