Wie is Mika Webster-Longin, de Amerikaanse joker van Team Belgym? "Oefen Nederlands met mijn oma"

Nieuw gezicht in de Belgische vrouwenploeg voor het EK turnen: Mika Webster-Longin. Webster-Longin turnt in de VS, maar ze stuurde zelf een mail naar de Belgische turnfederatie om hen erop te wijzen dat ze ook voor België mag uitkomen. "Ik heb een Belgische papa en mijn oma woont hier nog altijd."

"Ik herinner mij nog heel goed mijn eerste training hier in België. Het was heel cool om naast Nina aan de brug te mogen turnen", vertelt Webster-Longin aan Sporza.

Webster-Longin woont al sinds jonge leeftijd in de Verenigde Staten, in Californië, waar ze turnt voor East Bay Gymnastics. Haar sterke prestaties op het nationale kampioenschap in haar categorie leverden haar een "turnbeurs" op aan de befaamde universiteit van UCLA, die onder meer Kyla Ross en Kristen Maloney voortbracht. Omdat de selectie van Amerika, het beste turnland ter wereld bij de vrouwen, wat te hoog is gegrepen, stuurde Webster-Longin vorig jaar al een mail naar de Gymfed om zichzelf aan te prijzen. Webster-Longin heeft via haar vader immers ook een Belgisch paspoort. Toen het duo Yves Kieffer-Marjorie Heuls hier de plak zwaaide, stond het licht nog op rood, maar opvolgster Ulla Koch nodigde de Belgisch-Amerikaanse turnster wel uit.

Mika Webster-Longin maakte op korte tijd voldoende indruk om meteen een plaatje in de EK-selectie te veroveren. Ze zal in Rimini grond en sprong turnen in de teamkwalificaties.



Vooral op sprong kan ze een grote meerwaarde zijn. Op dit toestel presteren de Belgische vrouwen traditioneel wat minder, zeker nu Lisa Vaelen nog altijd niet fit is.

Naast haar punten op vloer en sprong brengt Webster-Longin ook een flinke dosis Amerikaanse feel good vibes mee. "Dat klopt wel een beetje. Ik wil ervoor zorgen dat de sfeer leuk is in het team."

Webster-Longin zegt het allemaal in bijna perfect Nederlands. "Ik heb twee jaar in België gewoond, in Brussel, maar ook in Antwerpen. Mijn Nederlands kwam snel terug toen ik hier weer ben neergestreken. Ik oefen het vooral met mijn oma, die nog altijd in België woont."