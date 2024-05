LIVE La Vuelta Femenina: Kan Vos haar leiderstrui verdedigen in de eerste bergetappe?

En de truien zijn voor ...

Mogen vandaag als leider met een kleurrijke trui in een (neven)klassement starten:



- Marianne Vos in het rood (algemeen klassement)

- Blanka Vas in het groen (puntenklassement)

- Karlijn Swinkels in een pallet van bollen (bergklassement)



SD Worx-Protime voert het ploegenklassement aan, Marlen Reusser draagt een witte trui als prijs van de strijdlust.