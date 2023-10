Wat een binnenkomer! Chloé Herbiet (24) steekt BK marathon op zak met snelste Belgische debuuttijd ooit

Het gaat Chloé Herbiet momenteel voor de wind.



In september eindigde onze landgenote op de halve marathon van Kopenhagen nog 21e in een tijd van 1u11'22". Meteen de tweede snelste Belgische tijd ooit op die afstand.



Vandaag deed de 24-jarige Herbiet daar dus nog een schepje bovenop, met een Belgische titel bij haar marathondebuut. Met haar tijd van 2u27'53" moet ze alleen Marleen Renders (2u23'05") en Hanne Verbruggen (2u26'32") nog voor zich dulden in de Belgische ranking aller tijden.



Ook Astrid Verhoeven deed het goed in Eindhoven. Zij klokte een persoonlijk record van 2u29'20" en werd tweede.



De olympische limiet staat dan wel op 2u26'50", maar Herbiet en Verhoeven doen een uitstekende zaak om zich via de World Ranking voor Parijs te plaatsen. Bij de mannen veroverde Gerd Devos de Belgische titel in 2u21'19".