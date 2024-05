Ook Rangnick zegt neen tegen Bayern: "Ik blijf graag bondscoach van Oostenrijk"

Tuchel haalt straks misschien wel de Champions League-finale, maar door de tegenvallende resultaten in Duitsland werd maanden geleden in onderling overleg al beslist uit elkaar te gaan. Bayern München zette in op Julian Nagelsmann, maar de man die van 2021 tot 2023 al voor de Duitse recordkampioen werkte, verlengde zijn contract bij de nationale ploeg. En ook Ralf Rangnick laat land voorgaan op club. De 65-jarige Duitser, die vorige week zelf meegaf dat er contact was met Bayern, blijft op post bij Oostenrijk. De Oostenrijkse bond (OFB) bevestigde vandaag dat Rangnick bondscoach blijft. Die speelt het EK, nadat hij tweede eindigde in de poule met de Rode Duivels.

"Ik ben Oostenrijks bondscoach met heel mijn hart. Deze baan geeft me ongelooflijk veel plezier en ik ben vastbesloten om met succes verder te gaan op de ingeslagen weg", zei Rangnick in een mededeling van de ÖFB.



"Ik wil benadrukken dat dit geen keuze tegen Bayern is, maar een keuze voor mijn team en onze gezamenlijke doelen. Onze volledige focus ligt op het EK. We zullen er alles aan doen om zo ver mogelijk te komen."



Rangnick was eerder hoofdtrainer bij onder meer Stuttgart, Schalke, Leipzig en Manchester United. Aan het eind van het seizoen 2021-22 verliet hij Old Trafford om bondscoach te worden van Oostenrijk.



Zijn contract werd verlengd na de kwalificatie voor het EK. Op het EK zal Oostenrijk het in de groepsfase opnemen tegen Frankrijk, Nederland en Polen.