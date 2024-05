Weer een domper voor Roda JC: Groningen grijpt in rechtstreeks duel 2e promotieticket

Van de hemel naar de hel: dat was de samenvatting van de avond van Roda JC één week geleden. Door een opeenstapeling van misverstanden dacht iedereen in Kerkrade dat de promotie naar de Eredivisie een feit was. Maar Groningen had tóch niet verloren en dus werd alles beslist op de slotspeeldag.



Roda had voldoende aan één punt en kon op papier zelfs nog Willem II passeren en kampioen worden. Maar de klap van vorige week zinderde duidelijk nog na.



Groningen, de club van de Belgische linksachter Marvin Peersman, domineerde Roda en kreeg vlak voor de rust wat het verdiende: een goal van de Noor Johan Hove. Toen meteen na de rust ook de 2-0 viel, was het verzet helemaal gebroken.



Groningen naar de Eredivisie dus en niet Roda JC. Voorlopig niet. Roda krijgt nog een kans via de barrages, waar het voorbij NAC moet zien te geraken.