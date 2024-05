BEKIJK - Stadionspeaker ontketent promotiefeest, maar vergist zich: "Het internet is hier heel slecht"

5 minuten waande Roda JC zich in de Eredivisie... Maar dan bleek dat de stadionomroeper zich had vergist en de promotie nog niet binnen was. De beslissing valt pas volgende week. "Ik ben ook maar een mens", excuseerde de stadionspeaker zich.

En de voetbalgoden tonen geen medelijden. In de 95e minuut scoorde Groningen alsnog de gelijkmaker tegen Telstar, waardoor de strijd om het laatste Eredivisie-ticket nog niet is beslist.

Al bij het laatste fluitsignaal bestormden de supporters het veld na de 2-0-overwinning tegen SC Cambuur. Iets te voorbarig, want de match van promotieconcurrent Groningen was nog niet afgelopen.

Want enkele minuten later barstte opnieuw een promotiefeest los. Het was alsnog 2-1 geworden voor Telstar, meldde de stadionomroeper.

Fans en spelers van Roda JC vielen elkaar in de armen, maar wat bleek: de stadionspeaker had zich vergist. Het bleef 1-1 voor Groningen, waardoor de beslissing pas volgende week valt.

"Op een gegeven moment begon iedereen rond me te juichen", verklaarde stadionspeaker Wim Frijns zijn blunder. "Ik vroeg wat er aan de hand was en ze vertelden me dat het 2-1 was geworden."

"Ik had het beter moeten verifiëren, maar het internet is hier heel slecht. Ik zal wel de gebeten hond zijn, maar ik kan er niets meer aan veranderen."

"Je moet soms gekke situaties meemaken. Ik doe dit al tientallen jaren en ik ben ook maar een mens. Er kan altijd iets misgaan."

Volgende week nemen nummer 2 Roda en nummer 3 Groningen het tegen elkaar op voor de promotie. Het Willem II van coach Peter Maes verzekerde zich gisteren wel al van de promotie.