Peter Maes brengt Willem II terug naar de Eredivisie

In Nederland heeft Willem II na een afwezigheid van twee jaar zijn plaats in de Eredivisie weer opgeëist. Een gelijkspel tegen Dordrecht op de voorlaatste speeldag was voor de ploeg van Peter Maes voldoende om het feest in te zetten.

Door zijn aandeel in Operatie Zero, ook wel Propere Handen genoemd, kwam Peter Maes sinds zijn ontslag bij Beerschot in België niet meer aan de bak. De ex-coach van onder meer Lokeren en Genk kreeg een reddingsboei toegeworpen vanuit Nederland.



Willem II hoopte in Maes een kampioenenmaker gevonden te hebben. In september werd hij aan boord gehaald om de club na een afwezigheid van twee jaar weer naar de Eredivisie te loodsen.

Maes bewees dat hij zijn touch nog niet was verloren, want de club uit Tilburg stond zowat het hele seizoen aan de leiding. De promotie wenkte, ook al wogen de laatste loodjes zwaar.



Vorig week liet Willem II een eerste kans liggen tegen Groningen, op de voorlaatste speeldag was het tegen Dordrecht wel raak.

Nochtans zag het er lang niet goed uit, want Dordrecht-doelman Plogmann vertolkte een heldenrol, onder meer door een strafschop te pakken. Pas in de 93e minuut kon verdediger Michael de Leeuw de bevrijdende gelijkmaker scoren.



De promotie is niet alleen voor Peter Maes een succes. Ook de Belgen Manu Verreth en Rob Nizet, die allebei de hele match afwerkten tegen Dordrecht, mochten meevieren.