"Mijn stem is bijna helemaal weg": Pocognoli debuteert meteen met prijs, maar ziet nog "veel werk aan de winkel"

za 20 juli 2024 23:02

Union is zijn seizoen begonnen met een flinke opsteker. Op het veld van Club Brugge pakten de Brusselaars hun allereerste Supercup. Voor nieuwbakken coach Sébastien Pocognoli is het meteen de eerste prijs. "Dit is ook een prestatie van de ploeg van vorig jaar."

Eerste wedstrijd, eerste trofee. Een mooie binnenkomer voor Sébastien Pocognoli bij Union, die voor de camera van DAZN wel besefte dat het geen perfecte wedstrijd was. "We moeten nu vooral rustig blijven. Dit is dan wel een prijs, maar er is nog veel werk aan de winkel."



"In mijn eerste 10 dagen moest ik vooral voortbouwen op het systeem dat er al was. Dus op dat vlak is deze trofee ook voor de ploeg van vorig jaar. De hoge druk en de intensiteit wil ik behouden en dat kwam er deze wedstrijd uit, daar ben ik blij om."



"Ik heb zelf wel wat ideeën voor deze ploeg, maar daar is het nu nog te vroeg voor. Dat moet stap voor stap gaan. Ik had voor de wedstrijd dan ook gezegd dat we een prestatie moesten neerzetten waarmee we verder zouden kunnen, ook al zouden we verliezen."



De grootste verandering is dat ik nu het collectief moet stimuleren. Sébastien Pocognoli