Over een gouden stemvork, een cheat code en ontrouw in padel: publiek smult van 90 minutes op VRT MAX Podcastpalooza

90 minutes

Een vast recept in wisselende samenstelling. Een kwintet gekozen uit Gilles De Coster, Filip Joos, Sam Kerkhofs, Daan Heymans, Steven Defour, Tuur Dierckx, Joris Brys en Gilles Mbiye-Beya bespreken de voetbalactualiteit. Na elk voetbalweekend brengen ze de bal aan het rollen over wat hen is opgevallen: in het voetbal en in het leven. Want wie alleen iets van voetbal kent, kent niets van voetbal. 90 minutes is een coproductie tussen Sporza en Friends of Sports.