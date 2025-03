Met niet één, maar twee duidelijke titelfavorieten en een potentiële scherprechter: 6 stellingen bij start van play-offs

vr 28 maart 2025 12:14

De laatste rechte lijn richting titel wordt dit weekend aangesneden, met speeldag 1 in de Champions' Play-offs. Aan de hand van 6 stellingen blikt voetbalanalist Wim De Coninck vooruit op de titelstrijd in de Jupiler Pro League. "Ik verwacht spanning tot de laatste speeldag."

Stelling 1: Genk verzilvert zijn eerste plaats en wordt kampioen

"Dat zou best kunnen. Zonder halvering van de punten zou ik volmondig ja zeggen. Nu het opeens van 9 punten naar 4 is teruggebracht, is het natuurlijk een ander verhaal."

"Genk heeft een geweldige thuisreputatie. Thuis zijn ze ongeslagen: 12 keer gewonnen en 3 keer gelijkgespeeld. Maar uit hebben ze hun slechtste twee matchen gespeeld uitgerekend op Club Brugge en op Union." "Op Union werd het zelfs 4-0. In Brugge had Genk wel de kans om met een penalty van Tolu op voorsprong te komen, maar die werd gemist. Genk werd er wel helemaal weggespeeld. Dus ik heb toch nog wat voorbehoud."

"Genk heeft zich ook wel kunnen optrekken aan die laatste wedstrijd tegen Union. De ploeg in hoogvorm werd in Genk weggespeeld."

"Er is wel ook het mentale tikje van ineens nog maar 4 punten over te hebben: je moet maar eens vragen aan Union wat dat met een ploeg kan doen. De perceptie is helemaal anders. Je hebt eigenlijk de hele competitie gedomineerd, maar of je dan ook zomaar kampioen wordt, dat is nog iets anders."

"Onder Wouter Vrancken stond Genk ook de hele competitie aan de leiding, maar toen werden ze uiteindelijk ook geen kampioen. Dat leeft ook nog wel in Genk."

Genk-coach Thorsten Fink verlengde zopas zijn contract bij Racing Genk.

"Langs de andere kant is Fink wel een heel goeie en rustige coach. Ook als het wat minder is, blijft hij altijd zijn eigen rustige zelve. Hij heeft nu ook bijgetekend in Genk."

"Ze hebben het daar wel allemaal op orde. Ik zie ze geen instorting krijgen zoals Union vorig seizoen, dat toen met een 0 op 12 aan de play-offs begon. Van de top 6 heeft Genk veruit het minste wedstrijden gespeeld dit seizoen. Zowel mentaal als fysiek is Genk nog heel erg fris."

"Alleen weten we dat de “opgejaagde” - wanneer je bijna het hele seizoen aan de leiding staat - dat die nog wel eens durft te beven en achterom begint te kijken."

"Maar Genk mag wel thuis beginnen tegen Gent. Iedereen gaat ervan uit dat Genk zal winnen, maar nog niet zo lang geleden in de competitie was het 0-0. Elke match moet gespeeld worden. Maar Genk staat er natuurlijk wel het beste voor: 4 punten voorsprong en het extra sterretje van het halve punt."

"Ik verwacht wel dat het spannend zal blijven tot de 10e speeldag van de play-offs."

Genk begint in poleposition aan de play-offs.

Stelling 2: Club Brugge herhaalt zijn stunt van vorig jaar

"Dat zou kunnen, alleen hoeft de stunt niet meer zo groot te zijn als vorig jaar, toen ze 19 punten achter stonden na de reguliere competitie. Dat werden er toen 9 in de play-offs. Nu zijn het er nog maar 4, een pak minder."

"Club zal natuurlijk niet hoeven te rekenen op Genk voor een instorting. Ze zullen echt wel top moeten zijn om Genk nog bij te benen. Alleen weten we dat Club Brugge dit seizoen in de topwedstrijden - in België én Europees - zeer gefocust was en zowel fysiek als tactisch zeer goed voorbereid was. Alles klopte."

"Oké, die laatste Champions League-match tegen Aston Villa was het wat minder, maar toch: Club heeft dit seizoen wel getoond dat het met de druk overweg kan, veel beter dan om het even welke andere ploeg in 1e klasse."

"Daar komt nog eens bij dat Hans Vanaken na zijn geweldig sterke interlands nog extra motivatie en vertrouwen getankt zal hebben." "Hetzelfde geldt voor Maxim De Cuyper. Brandon Mechele werd ook opgeroepen. Bondscoach Garcia heeft toch ook gezien dat die gasten kwaliteit brengen in topwedstrijden." "Wat mij betreft, staat Club Brugge zeker op gelijke hoogte met Genk om uiteindelijk opnieuw die titel te pakken."

Hans Vanaken kan het vertrouwen van de Rode Duivels meenemen naar Club Brugge.

Stelling 3: Pas op voor Union

"Union leek de derde hond te gaan worden, maar op de laatste speeldag in Genk leverde het een zeer matte prestatie. Daardoor twijfel ik toch of ze Genk en Club kunnen bedreigen."

"In tegenstelling tot de voorgaande seizoenen zit Union nu wel in de rol van underdog. Toen hadden ze vooral veel te verliezen in de play-offs en dat hebben ze toen ook gedaan."

"Nu heeft Union veel te winnen. Maar 6 punten goedmaken én 2 ploegen inhalen: dat lijkt mij net iets te veel. Vraag maar aan Mazzu, Geraerts en Blessin hoe moeilijk het de voorgaande jaren was om dat vast te houden na een geweldig seizoen." "Union heeft dit seizoen ook heel veel wedstrijden gespeeld, zeer intense wedstrijden ook. Ik denk dat we toch geen derde hond in het kegelspel zullen zien."

Op de slotspeeldag van de reguliere competitie verloor Union in Genk.

Stelling 4: Anderlecht zal echt top moeten zijn om 4e te blijven

"Anderlecht zal goed moeten zijn om 4e te blijven. Het verschil met Antwerp en Gent is niet groot, maar die zijn ook niet beter dan Anderlecht. Ook al was het niveau van paars-wit de laatste weken ook niet om over naar huis te schrijven."

"Voor Anderlecht zal het echt wel nodig zijn dat Dolberg nog tijdig klaar geraakt. Ze hopen daar dat de strenge hand van Besnik Hasi snel zal leiden tot een mentaliteitswijziging in dat elftal. Hasi’s over-mijn-lijkmentaliteit zal echt wel nodig zijn."

"Anderlecht moet zondag beginnen op Club Brugge, een generale repetitie voor de bekerfinale. Veel mensen op Anderlecht zeggen nu al: "Als we een prijs willen pakken, moet het daar gebeuren.""

"Maar Anderlecht zal nu zondag in Brugge toch al goed voor de dag moeten komen om met enig vertrouwen voort te doen in de play-offs en de bekerfinale."

"Ik zie Antwerp en Gent uiteindelijk toch ook niet voor Anderlecht eindigen."

Zorgt nieuwe coach Besnik Hasi ook voor een nieuw elan bij paars-wit?

Stelling 5: Antwerp zal zijn kabbelende seizoen niet kunnen rechttrekken

"Ik denk dat dat klopt. Antwerp lijkt het minst in vorm van de 6 ploegen in de Champions’ Play-offs. Antwerp heeft met Andries Ulderink ook een nieuwe trainer, maar hij was er al eens (als assistent, red), dus een schokeffect heeft dat zeker niet veroorzaakt."

"Antwerp wil nog heel graag 4e worden en het zou een succes zijn als ze Anderlecht nog kunnen passeren. En wellicht hopen ze ook dat Club Brugge de dubbel pakt, waardoor er misschien nog een 5e ticket zou komen voor Europees voetbal." "Het uitvallen van Toby Alderweireld zal ook zijn impact hebben bij Antwerp. Ik vrees er wel een beetje voor. Ze halen niet meer het niveau van het begin van het jaar. Heel wat spelers lijken niet echt in topvorm. Ik denk dat Antwerp er vooral voor zal moeten zorgen dat het geen 6e wordt."

Hoe groot is de impact van Toby Alderweireld zijn blessure?

Stelling 6: KAA Gent zal zijn rol spelen als scherprechter

"Gent kan scherprechter worden door links of rechts eens een verrassend puntje weg te kapen van een van de favorieten."

"Wat Gent de laatste tijd deed onder Milicevic was niet slecht. Ze pakten punten tegen Antwerp en Club Brugge en wonnen ook van Anderlecht. Het was niet altijd met het mooiste voetbal, maar er is wel een nieuwe vibe gekomen onder Milicevic."

Alsnog vijfde worden, zou voor Gent een goeie prestatie zijn. Wim De Coninck