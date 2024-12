Vroege rode kaart voor Neuer breekt Bayern zuur op tegen Leverkusen in DFB Pokal

In de 1/8e finales van de DFB Pokal stond een onvervalste topper op het programma tussen Bayern München - zonder Harry Kane - en Bayer Leverkusen.



Maar al na een dik kwartier zou de wedstrijd grotendeels onthoofd worden. Bayern-doelman Manuel Neuer kwam ver uit en botste met Leverkusen-aanvaller Jeremie Frimpong. Het leverde Neuer een rode kaart op en Bayern moest nog 75 minuten met 10 man voort.



Bayern hield nog lang stand, maar in minuut 70 was het toch raak voor Leverkusen. Grimaldo schilderde een voorzet perfect op het hoofd van Nathan Tella. Hij liet met een rake kopbal reservedoelman Daniel Peretz kansloos achter.



Ondanks een heus slotoffensief lukte scoren niet meer voor Bayern. Voor Bayern de eerste keer dat het niet kon scoren sinds het 1-0-verlies tegen Aston Villa in de Champions League.



Zo zal Vincent Kompany de Duitse beker alvast niet winnen in zijn eerste seizoen. Voor Kompany is het trouwens de eerste nederlaag in Duitsland. In de Bundesliga is het nog ongeslagen.



Voor Manuel Neuer was het trouwens een primeur. Voor de eerste keer in meer dan 850 wedstrijden moest de doelman vroegtijdig gaan douchen na een rode kaart.