Mis niets van het vervolg van de Nations League-campagne van de Flames door VRT en Play

VRT, Play en de RTBF slaan de handen in elkaar om de wedstrijden van de Red Flames in de Nations League uit te zenden.

"De Red Flames hebben de laatste jaren een grote achterban opgebouwd, ook in de Vlaamse huiskamers", klinkt het bij de Belgische voetbalbond. "De KBVB is dan ook blij te kunnen rekenen op de steun van VRT en Play om deze fanbasis tijdens de Nations League te laten genieten van vrouwenvoetbal op topniveau."

De omroepen hebben een akkoord bereikt met de KBVB om de wedstrijden van de Red Flames in de Nations League uit te zenden. VRT zendt de wedstrijden die op vrijdag gepland staan uit op het kanaal van Ketnet, Play de wedstrijden van dinsdag op Play5.

België-Nederland op vrijdag 22 september 2023 om 20.30 uur op Ketnet

Schotland-België op dinsdag 26 september 2023 om 20.45 uur op Play5

Engeland-België op vrijdag 27 oktober 2023om 20.45 uur op Ketnet

België-Engeland op dinsdag 31 oktober 2023 om 20.30 uur op Play5

België-Schotland op vrijdag 1 december 2023 om 20.30 uur op Ketnet

Nederland-België om op dinsdag 5 december 2023 op Play5

"2023 is al een topjaar geweest voor de Belgische vrouwensport", reageert Pieter De Windt, hoofdredacteur Sporza. “ De Belgian Cats werden Europees kampioen basketbal, Lotte Kopecky werd wereldkampioen wielrennen en ze kleurde de Tour de France Femmes."

"In het volleybal konden we de Yellow Tigers op het EK in eigen land zien strijden op het hoogste niveau, en dit najaar nemen de Red Flames het in de Nations League op tegen de wereldtop uit het vrouwenvoetbal. We zijn dan ook blij dat we vanuit Sporza aan dit project kunnen meewerken, samen met onze collega’s van Play en RTBF."