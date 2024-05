Hoofdaandeelhouder United World laat Beerschot niet vallen: "Club wordt financieel gezonder"

De onzekerheid rond de toekomst van Beerschot, nieuwkomer in de Jupiler Pro League, is van de baan. United World heeft op een aandeelhoudersvergadering zijn engagement bevestigd. Een verkoop van de club is niet (meer) aan de orde.

De fans, het bestuur en de spelers van Beerschot werden de voorbije maanden in een houdgreep gehouden door hoofdaandeelhouder United World. Zou de Saudische investeringsgroep de club verkopen of niet?

Ook na de promotie van Beerschot naar de Jupiler Pro League bleef de onzekerheid. Tot United World op de aandeelhoudersvergadering duidelijk maakte dat het de club niet laat vallen.

"Een mogelijke verkoop is van de baan", lezen we in het verslag van de vergadering op de clubwebsite.

Sterker nog, United World lijkt zich (financieel) nog meer te engageren nu Beerschot weer op het hoogste niveau speelt. "Het budget dat in ons licentiedossier was opgenomen, is performanter gemaakt om zo de uitdaging van de JPL aan te kunnen gaan."

Daarnaast worden er nog enkele andere investeringen gedaan: twee kunstgrasvelden op de jeugdsite in Wilrijk en de start van de bouw van een nieuw jeugdcomplex. "Dit laatste is een absolute topprioriteit."

"De goedkeuring van dit budget betekent dat de financiële situatie van de club stabieler wordt." Beerschot wijst erop dat een deel van de schulden sneller afgebouwd kan worden, waardoor de club op langere termijn gezonder moet zijn.

Waarna wordt afgesloten: "De aandeelhouders zijn zich bewust van de moeilijkheden van het afgelopen seizoen, maar richten ook toegewijd de blik op de toekomst."