Witte rook bij Beerschot: Thorsten Theys is de nieuwe CEO, Benjamin Ehresmann wordt sportief directeur

Kort voor de start van het nieuwe seizoen heeft Beerschot Thorsten Theys aangesteld als CEO. Theys had er als consultant al de operatieve leiding, maar maakt nu dus de overstap naar de nieuwe functie. Met Benjamin Ehresmann is er meteen ook een nieuwe sportief directeur.

Aan de vooravond van het Jupiler Pro League-seizoen heeft Beerschot zijn nieuwe CEO en sportief directeur beet.

Thorsten Theys - eerder al actief bij KV Oostende - krijgt de sleutels in handen. Hij was er sinds april al aan de slag als consultant om het vertrek van CEO Frédéric Van den Steen naar OH Leuven op te vangen. Sinds vorige week maakte hij de overstap naar de functie van CEO.

"De afgelopen maanden werd een analyse gemaakt waaruit verschillende werkpunten zijn gekomen", laat de club weten op zijn website.

"De club wil nu de volgende stap zetten om die gemaakte plannen uit te voeren en zo de structuren beter aan te passen op de uitdagingen die 1A brengen."

Samen met Theys werd ook een nieuwe sportief directeur voorgesteld. Benjamin Ehresmann is vanaf heden verantwoordelijk voor de sportieve kant bij de kampioen van de Challenger Pro League.

"De 37-jarige Duitser neemt meteen de sportieve werking over", meldt de club. "Ehresmann heeft al meer dan 15 jaar ervaring in het profvoetbal, waaronder 10 jaar bij de Red Bull Soccer Group."

"Hij stond aan het hoofd van de scouting bij RB Leipzig en was "Scouting Director" bij New York Red Bulls en Philadelphia Union in de MLS."