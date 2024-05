Arne Slot bevestigt: "Ik ben volgend seizoen de trainer van Liverpool"

Het was al een aantal weken duidelijk dat Arne Slot Jürgen Klopp zou aflossen bij Liverpool. De Nederlander drukte de voorbije jaren zijn stempel op Feyenoord, waar hij afscheid zal nemen met een titel en een beker extra in de prijzenkast. Hij bereikte met de Rotterdammers ook de finale van de Conference League.

Het afscheid van Klopp bij Liverpool valt dus samen met het afscheid van Slot bij Feyenoord. Daar wond die laatste op de persconferentie ook geen doekjes om.

"Ik kan bevestigen dat ik volgend seizoen trainer word van Liverpool. Ik wou er tot nu toe eigenlijk niet aan denken, maar nu mijn laatste match eraan komt, begint het wel te dagen."

"De reden dat ik een beetje later was voor deze persconferentie is dan ook dat ik eerst nog van zoveel mensen afscheid moest nemen."

Zondag kan ook De Kuip afscheid nemen van zijn succestrainer, nota bene in de stadsderby tegen Excelsior.