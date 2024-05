Niets aan te doen! Jonathan Milan sprint iedereen weer uit het wiel in de Giro

Met een lead-out en sprint uit het boekje heeft Jonathan Milan (Lidl-Trek) zijn sprintsuprematie in deze Ronde van Italië bevestigd. Tim Merlier had gehoopt om revanche te nemen na zijn declassering van eergisteren, maar hij kwam er niet aan te pas.

De tweede en laatste tijdrit opent het weekend dat in het teken staat van de klassementsmannen. Al zijn de pure specialisten zoals Ganna wel stevig in het voordeel op het licht glooiende tot vlakke parcours tegen de klok. Reken maar op verschuivingen in de top 10 van het klassement.

Een biljartvlakke rit die niet veel om het lijf had, maar we moesten plots toch naar het puntje van onze stoel schuiven. Het peloton speelde wat met de wind, die heel de dag sterk aanwezig was, en het scheurde. Grootste slachtoffer was Milan himself, die zijn duit in het zakje deed in de achtervolging en toch nog terugkwam.

Gewerkt onderweg en zelfs even Milan op achterstand geblazen, maar in de finale niet op de afspraak. De Belgische ploegen Soudal-Quick Step en Alpecin-Deceuninck kregen hun treintjes voor Tim Merlier en Kaden Groves niet op de rails.

Wie doet hem wat, zeker met opnieuw een perfecte lead-out? Jonathan Milan en Lidl-Trek domineren de massasprints in deze Giro. In rit 13 beukte de rijzige Italiaan zich al naar zijn 3e ritzege. De paarse puntentrui hangt stevig om zijn schouders, in de slotweek volgen nog 2 kansen op ritwinst.

Merlier en Groves zaten te ver en kwamen niet in het stuk voor in de laatste kilometers. Stanislaw Aniolkowski was een verrassende 2e vanuit het wiel van Milan, Phil Bauhaus eindigde 3e.

En ook al hadden ze al in het krachtenarsenaal moeten tasten, in de bochtige finale was zijn lead-out weer perfect. Op het ideale moment stoomde het treintje van Milan naar voren.

Vlak, vlakker, vlakst. Op een brug hier en daar na was het speuren naar hoogtemeters in een rit die wel op een massasprint moest eindigen.

Derde ritzege voor Jonathan Milan, al zag het er wel even benard uit voor de snelle Italiaan in het waaiergeweld.

"We kwamen net weer aansluiten achteraan het peloton toen het losbarstte. Zoals altijd deed mijn team het geweldig", glunderde de paarse trui.

"Vol gas pushten we naar de eerste groep en toen zijn we niet meer vooraan verdwenen. Ze zetten me in de perfecte positie af. Het was indrukwekkend hoe iedereen zijn steentje bijdroeg, ik ben heel trots op mijn team."

Bij die ploegmakkers zette Jasper Stuyven de sprinttrein op de rails in de laatste kilometer.

"Zelf had ik net een mechanisch probleem tijdens de waaiers. Johnny (Milan) zei dat hij daardoor wel extra geprikkeld was", aldus Stuyven.

De lead-out was opnieuw uit het boekje. "Dat is het perfecte bewijs van de goede sfeer in de groep deze 2 weken."