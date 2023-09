Hoe kunnen de Red Flames naar het niveau van Nederland groeien? "Trek werking van bond door naar clubs"

Beluister de nieuwste aflevering van Sporza Daily:

Vrouwen ontvangen Nations League met open armen

Nederland smeerde in juli de Red Flames nog een 5-0 aan. Nederland haalde op het voorbije WK ook de kwartfinale, België was niet van de partij in Australië en Nieuw-Zeeland. De kloof is groot, maar het is door tegen goede landen te spelen dat je zelf beter wordt. Daarom wordt de Nations League bij de vrouwen zo goed ontvangen: "Enkele jaren geleden wonnen we met 19-0 van Armenië, maar daar leer je niets uit", weet Elst. De mannen zijn de Nations League al beu. "Zij zien ervan af, omdat hun kalender al heel beladen is. Maar de vrouwen zien de nieuwe competitie toch als een stap vooruit." "Zij ontvangen dat, denk ik, met open armen. Dat zei bondscoach Ives Serneels vorige week ook op de persconferentie. Hij vindt het een globale stap vooruit voor het vrouwenvoetbal."

Heel weinig profspeelsters in België

De Flames zitten evenwel in de groep des doods. "Het is mooi dat ze in de A-divisie zitten op basis van hun UEFA-ranking. Maar Engeland is de Europese kampioen en Nederland is ook een topland. Schotland staat net onder de Belgische ranking, die match zullen ze moeten proberen te winnen." Het verschil met de toplanden begint bij de competitie. In Engeland is die professioneel. Elst: "In België niet, hoewel die sinds dit jaar onder de Pro League valt. Bij ons zijn heel weinig echte profspeelsters." "Je heb wel een paar ploegen die het professioneel aanpakken: Anderlecht, OHL, Standard, Club YLA trainen nu overdag." "Heel wat Flames spelen wel in het buitenland en dat is ook nodig. Er zijn 4 Flames in de Premier League, dat moet de nationale ploeg vooruitstuwen, want in de Belgische competitie stagneert het toch."

Uitzondering Van Kerkhoven: "Ik zou veel liever overdag trainen"

Ella Van Kerkhoven is een van die profspeelsters: "Ik heb een profcontract bij Genk. Maar ik ben maar een van de gelukkigen. Wij trainen 's avonds. We hebben speelsters aangetrokken die overdag nog werken."



"Dat is voor mij niet echt handig. Ik zou veel liever door de dag trainen. Dat geeft meer tijd om te rusten, om bezig te zijn met je lichaam. Daar moeten we in het Belgische vrouwenvoetbal nog in groeien."



"En dat is spijtig, want zo kan de League niet groeien zoals hij zou moeten groeien. Kijk bijvoorbeeld naar Portugal. Daar hebben ze ondertussen heel veel profploegen en kijk waar het land nu staat: op het WK."



"Ik denk dat investeringen nodig zijn om de competitie in eigen land te laten omhooggaan. Zo kun je ook zeker groeien op internationaal niveau."