Bondscoach rekent op vertrouwde namen bij Red Flames voor eerste luik Nations League

Julie Biesmans kondigde onlangs haar afscheid aan en zit dus niet meer in de selectie, die bestaat uit vertrouwde namen.

De Flames zijn in de eerste editie van de Nations League voor vrouwen ingedeeld in groep 1 van de A-divisie met naast Nederland en Schotland ook Europees kampioen Engeland. Eind oktober en begin december spelen de Belgen nog vier wedstrijden.

Het concept van de Nations League voor vrouwen is gelijkaardig aan dat van het mannenvoetbal. 51 landen werden onderverdeeld in drie competities op basis van hun positie op de wereldranglijst: divisie A en B met 16 landen en divisie C met 19 landen. De vier groepswinnaars in divisie A strijden in februari 2024 om de Nations League-titel.